Il camper di Ulss 3 a Sottomarina: 3 "vax day" aperti a tutte le fasce d'età

Tre giorni di vaccinazioni in spiaggia, aperti a residenti, bagnanti e turisti di tutte le età. Dopo il successo al Lido, Ulss 3 parcheggerà il proprio camper davanti ai bagni Astoria di Sottomarina, tutte le mattine da giovedì 24 a sabato 26 giugno (dalle 8.30 alle 13.30). Se nell'isola veneziana l'iniziativa era riservata principalmente agli over 60, l'azienda ha deciso di allargare il servizio ad ogni fascia d'età.

Vaccini a Sottomarina, prenotazioni aperte

Le prenotazioni sono già aperte. Sono disponibili online 60 slot al giorno per ogni fascia d’età, mentre gli over 60 si potranno anche presentare in libero accesso. Il consiglio di Ulss 3 è quello di prenotare il proprio posto nel portale unico, e non esclude, in base alla disponibilità di dosi extra, la possibilità di vaccinare in libero accesso anche i giovani.

Per gli ultrasessantenni sarà utilizzata siero Johnson&Johnson (monodose), per i non idonei e i più giovani - tra i 12 e i 60 anni - sarà utilizzato il vaccino Pfizer. «Vogliamo raggiungere tutti: residenti, bagnanti, turisti, anche i pigri o gli indecisi, per non lasciare indietro nessuno - ricorda il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima -. In modo ostinato e civile, continuo a ripeterlo, questa Ulss cerca di offrire la copertura vaccinale più ampia possibile alla popolazione, offrendo di volta in volta le opportunità più comode».