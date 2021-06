Vax day in spiaggia a Sottomarina: una dose su cinque a turisti

Il camper vaccinale dell'Ulss 3, oggi di stanza per la prima volta a Sottomarina, ha sfiorato le cento dosi di siero somministrate, una su cinque a turisti. Il mezzo mobile è stato posizionato all’interno dello stabilimento balneare Astoria, sul lungomare adriatico, e lì rimarrà per i prossimi due giorni, fino a sabato 26 giugno, dalle 8.30 alle 13.30. In programmazione ci sono altri 120 vaccini, già tutti prenotati, più le dosi eccedenti conservate per i liberi accessi.

Quasi 100 somministrazioni in una mattinata

A seconda dell’età e delle valutazioni in anamnesi, se idonei, agli over 60 è stato proposto il vaccino Johnson&Johnson in monosomministrazione, a tutti gli altri è stato invece somministrato Pfizer. «Non lasciamo indietro nessuno. Tutti devono avere la possibilità di proteggersi dal coronavirus. - ha commentato il direttore generale Edgardo Contato - E anche agli indecisi e ai timorosi va data una seconda e una terza possibilità. Bisogna pensare al bene della collettività».