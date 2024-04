Padre e figlio in difficoltà in barca a vela salvati dalla Capitaneria: VIDEO

Maltempo e mare mosso ieri pomeriggio: la Capitaneria di porto di Venezia è andata in soccorso di una barca a vela che si trovava al largo di Cortellazzo, a circa 700 metri dalla costa tra Jesolo e Caorle e non riusciva più a tornare a terra. Le due persone a bordo, padre e figlio tedeschi, che in mattinata erano stati invitati a rintrare in qualche darsena, avevano deciso di rimanere fuori e partire martedì per andare in Croazia.

Al passare delle ore però il meteo è peggiorato e i due, in condizioni marine probanti, hanno iniziato a stare male, a non riuscire a governate più la barca, dando l'allarme. Nonostante i vari tentativi con le imbarcazioni della guardia costiera di agganciare la vela, pareva impossibile accostarla, al punto che si è dovuto alzare l'elicottero dei vigili del fuoco, da Bologna, poiché il velivolo veneziano era già impegnato, per tentare il salvataggio dei due, nel frattempo al riparo sotto coperta. Per l'intervento allora si erano preparati i sommozzatori dei vigili del fuoco, pronti a farli calare in acqua per poi guidarli fino alla barca, mentre nel frattempo la motovedetta Cp 833 della Capitaneria di Venezia è riuscita ad accostare i due velisti bisognosi di assistenza e cure, trasportandoli a bordo della motovedetta. Una volta a terra, come si vede nel video, coperti e protetti, sono stati affidati all'ambulanza del Suem.

