Velox abbattuto a Santo Stefano, dove una famiglia fu travolta da un'auto

Un rilevatore di velocità è stato abbattuto nella notte tra sabato e domenica a Santo Stefano di Cadore (Belluno), lungo la stessa strada dove il 6 luglio 2023 un'automobile guidata una donna di nazionalità tedesca travolse una famiglia veneziana uccidendo tre persone, tra cui un bimbo di due anni. In quell'occasione persero la vita il piccolo Mattia Antoniello, di due anni, il padre Marco, di 47, e la nonna materna Maria Grazia Zuin, 64 anni.

È il secondo caso del genere in provincia di Belluno dopo quello del palo piegato con un flessibile sulla discesa del passo Giau, sopra Cortina d'Ampezzo. In questo caso - al contrario di molti altri episodi recenti, dove sono stati colpiti i velox su pali - è stato preso di mira un rilevatore del tipo box, installato a lato carreggiata. In realtà la scatola è vuota, quindi in questo periodo non registra la velocità dei veicoli di passaggio. Qualcuno avrebbe svitato i bulloni, facendo sbilanciare il dispositivo contro un muretto lì accanto.

Si tratta del sedicesimo danneggiamento di un apparecchio autovelox in Veneto nelle ultime settimane.