Controlli della Finanza a Sottomarina, sequestri e una denuncia

I controlli della guardia di finanza del periodo estivo hanno portato a sequestri e conseguenze penali sul litorale chioggiotto. Le fiamme gialle clodiensi, infatti, nel corso dei pattugliamenti lungo l’arenile hanno denunciato un uomo extracomunitario dopo averlo sorpreso a vendere abbigliamento e accessori contraffatti, con marchi fasulli, per un totale di circa 400 prodotti. Un altro soggetto, venditore ambulante, è stato invece segnalato alla Camera di commercio per aver messo in vendita prodotti non sicuri o privi delle informazioni per il consumatore.

Sempre a Sottomarina è stata sottoposta a controllo una rivendita di souvenir che aveva esposta una grande quantità di prodotti non sicuri, privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore. Il titolare, anche in questo caso, è stato segnalato alla Camera di commercio, competente per l’accertamento di sanzioni amministrative che possono arrivare a superare i 25 mila euro.

Complessivamente, l'attività ha portato al sequestro di oltre 45mila articoli messi in vendita in violazione delle norme che regolano il commercio, per un valore stimato di oltre 170mila euro.