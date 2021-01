Si torna ancora in zona arancione: cosa cambia in Veneto dal 9 gennaio

Due giorni di zona gialla "rafforzata", dopo due giorni di zona rossa preceduti da uno arancione. E domani, sabato 9 gennaio 2021, si torna ancora in zona arancione. È questa la decisione presa dal Governo: weekend nella fascia di restrizioni intermedia per tutta Italia, prima del ritorno alle assegnazioni di fascia a seconda dell'Rt delle singole Regioni. E proprio in questo quadro, come indirettamente confermato anche dal presidente del Veneto Luca Zaia, il Veneto potrebbe finire in fascia arancione.

9 e 10 gennaio: i divieti

Il 9 e il 10 gennaio 2021 tutta Italia sarà quindi in zona arancione. Le misure principali vedono:

spostamenti permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione

divieto di uscire dal proprio Comune

bar e ristoranti chiusi tutto il giorno

restano aperti i negozi, i parrucchieri e i centri estetici

Più nello specifico, sabato 9 e domenica 10 gennaio, gli spostamenti saranno permessi dalle 5 alle 22 ma dovranno essere giustificati con l'autocertificazione. Sarà consentito spostarsi per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione e per lavoro o motivi di salute e necessità. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. I bar e i ristoranti sono aperti solo per l'asporto e la consegna a domicilio fino alle 22.

Cosa cambia da lunedì 11 gennaio

Per le misure di questi giorni si dovrà attendere la nuova divisione delle regioni italiane in zona rossa, arancione e gialla. Tuttavia sappiamo già che: