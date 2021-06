Zaia: «Dalla mezzanotte del 3 giugno gli over 12 potranno prenotare il vaccino»

Dalla mezzanotte e un secondo del 3 giugno le aziende sanitarie venete apriranno gli appuntamenti per la vaccinazione a tutte le persone dai 12 anni in su. L'annuncio è stato dato oggi dal presidente della Regione Luca Zaia, nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. «Invito - ha suggerito - tutti gli over 40 intenzionati a vaccinarsi a prenotarsi subito», perché gli attuali 30mila slot liberi, fra due giorni confluiranno nelle nuova riprogrammazione aperta a tutta la popolazione che ne ha diritto.

Gli appuntamenti - che saranno 700mila in tutto e copriranno il 54% della coorte - saranno programmati dal 24 giugno fino al 4 agosto. Intanto la campagna vaccinale procede a buon ritmo, nonostante rispetto a quanto annunciato ad aprile sia pervenuto il 30% di dosi in meno. La popolazione over 80 risulta immunizzata al 98%, mentre settantenni e sessantenni raggiungono rispettivamente l'87 e l'81%. Gli over 50 vaccinati o prenotati, invece, sono ad oggi il 73% del totale.