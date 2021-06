Domani Veneto in zona bianca: poche regole da seguire e l'ordinanza di Zaia

Da domani, lunedì 7 giugno, il Veneto entra in zona bianca. Via al coprifuoco, riaperture e regole nuove nei ristoranti, con 6 persone al tavolo al chiuso e nessun limite all'aperto.

Una liberazione per molti: non sarà più necessario rientrare a casa entro una certa ora. Orari liberi anche per i locali pubblici. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci siano limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi, mentre in area gialla resta ancora in vigore la regola delle 4 persone (sebbene sia in corso un'interlocuzione tra regioni e governo). Insomma, nelle zone bianche le uniche regole da rispettare sono quelle della mascherina e del distanziamento (oltre a quella, sempre valida, del buon senso).

L'ordinanza in Veneto

Ieri il presidente della Regione Luca Zaia ha firmato un'ordinanza che anticipa a domani anche la possibilità di riaprire una serie di attività in tutto il Veneto, senza seguire la calendarizzazione del governo: parchi tematici e di divertimento (compresi spettacoli viaggianti), piscine e centri termali, matrimoni e cerimonie varie (anche al chiuso), attività dei ristoranti anche al chiuso, fiere, sagre e congressi, eventi sportivi aperti al pubblico (all'aperto), sale giochi, scommesse e casinò, centri culturali, sociali e ricreativi, corsi di formazione.