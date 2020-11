Il Veneto resta giallo, ma per Zaia bisogna pensarlo come fosse «rosso fuoco»

Ieri sera il report settimanale dell'Iss (Istituto superiore di sanità) sulla situazione del covid in Italia ha confermato il Veneto in area gialla, ma allo stesso tempo il documento specifica che la nostra Regione, attualmente a rischio moderato, è la maggior indiziata a progredire velocemente verso un rischio elevato, probabilmente già dal prossimo mese. Proprio in merito al mantenimento della fascia è intervenuto ieri sera il governatore Luca Zaia, che ha spiegato all'Ansa come a fronte di 3.057 morti nelle ultime 24 ore, un totale di 2500 ricoverati e quasi 300 persone in terapia intensiva, ci sia poco da festeggiare.

«Vietato abbassare la guardia»

«Non dobbiamo abbassare la guardia, - ha spiegato - il virus esiste e non è una fantasia. Dal punto di vista comportamentale dobbiamo guardare a questo giallo come fosse un rosso fuoco, perché non dobbiamo avere assolutamente cali di tensione: il Covid circola e gli ospedali sono sotto pressione».