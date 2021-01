Zaia: «Incidenza di positivi alta, ma Rt attorno a 1: non credo in un Veneto in zona rossa»

La situazione non è rosea, nonostante in Veneto, negli ultimi giorni, ci sia una lieva piega sulla curva dei contagi da coronavirus. «Abbiamo un Rt attorno a 1, ma sappiamo che abbiamo un'incidenza alta ogni 100mila abitanti. Ho ragione comunque di pensare che per la nostra Regione non si parlerà di zona rossa a partire dall'11 gennaio. Non so, comunque, se sarà gialla o arancione». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso del punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera, ha commentato l'imminente report dell'istituto superiore di sanità (Iss) - previsto in serata - che darà le indicazioni ufficiali sulla fascia di rischio un cui sarà inserito il Veneto dopo l'imminente weekend in area arancione.

Articolo in aggiornamento