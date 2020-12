Il Veneto resta ancora in area gialla

Sulla base dei dati della cabina di regia il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che sposta 5 regioni in area gialla. Una seconda ordinanza sposta 3 regioni e la provincia di Bolzano in area arancione. Infine una terza ordinanza rinnoverà le misure per 5 regioni i cui termini restrittivi erano in scadenza. Nel nuovo scenario, il Veneto rimane in area gialla, nonostante ci fossero timori su un possibile cambio di colore (arancione), in virtù di un Rt tra i più alti in Italia. I provvedimenti firmati questa sera saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale domani e avranno efficacia da domenica 6 dicembre. Lo riporta Today.

La cabina di regia ha dato il proprio assenso al passaggio da area rossa ad arancione per Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Alto Adige. Passano da area arancione a gialla Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Si rinnovano le misure restrittive vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è attualmente la seguente: