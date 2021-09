Zaia: «Veneto zona bianca, ma attendiamo le scuole». Aperte prenotazioni terza dose per over 80

«Saremo ancora zona bianca. L'incidenza dei positivi al Covid è scesa a 40,7 ogni 100mila abitanti rispetto al 69,1 della scorsa settimana, l'Rt è 0,86 e l'occupazione ospedaliera è rispettivamente al 5% per le terapie intensive e al 3 per l'area non critica». Lo ha riferito oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Per il governatore la situazione è attualmente positiva, «però abbiamo aperto le scuole il 13 settembre, - ha detto - ed è prudente aspettare almeno tre settimane per andare a regime con i dati. L’anno scorso c'è stata la recrudescenza dell'infezione ai massimi tra fine ottobre, poi novembre e dicembre, andando poi a calare».

Zaia ha quindi annunciato che dalle 12, in Veneto, sono aperte le prenotazioni per la terza dose di vaccino destinata agli over 80. La prenotazione avviene automaticamente tramite il portale regionale. Il sistema riconoscerà automaticamente chi ha avuto la seconda dose più di sei mesi fa, per accettare la prenotazione.