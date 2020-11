Per ora il Veneto resta in zona gialla

Da mercoledì Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria e Toscana saranno zona arancione. Ad anticipare l'esito della riunione tenuta dal ministro della Salute Roberto Speranza con il comitato tecnico scientifico e l'istituto superiore di sanità, è stato il presidente dell'Abruzzo Marco Marsilio. Per ora, quindi, il Veneto resta in zona gialla. Lo riporta Today. Sempre dall'11 novembre, inoltre, la provincia di Bolzano passerà in area rossa: una decisione specchio delle necessità visto che proprio a Bolzano sono occupati il 99% dei posti letto da pazienti Covid.

Le parole del presidente dell'Abruzzo