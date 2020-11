Nessuna sorpresa dal report Iss, Veneto a rischio moderato: resta in area gialla

L’indice di contagio scende, ma ci sono ancora dieci regioni ad alto rischio. Secondo quanto si legge nella bozza del report di monitoraggio ministero della Salute-Iss, nella settimana che va dal 16 al 22 novembre l’indice Rt è sceso a 1,08 (la settimana precedente era stimato all’1,18). Ciò vuol dire che l’epidemia non è ancora in fase regressiva perché ogni persona infetta ne contagia mediamente più di una. Il Veneto è indicato tra le Regioni a rischio moderato e per ora resta in area gialla. Lo riporta Today.

Nel dettaglio, si riscontrano valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle regioni. In 4 regioni l’indice di contagio è inferiore a 1, indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità. Ci sono comunque segnali positivi di rallentamento della curva epidemiologica, come specifica anche l’Iss nel report.

L'indice Rt nelle regioni italiane

In basso i valori dell'indice Rt nelle regioni italiane stando alla bozza del report.