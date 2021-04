È ufficiale, il Veneto torna in zona arancione: la conferma di Zaia

«Siamo in zona arancione». L'annuncio del presidente della Regione Luca Zaia è arrivato oggi nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il Veneto, quindi, da martedì o mercoledì prossimo passerà nella fascia di rischio intermedio. Non c'è ancora certezza se il transito ci sarà il 6 aprile, giorno dopo Pasquetta, o il 7, come inizialmente previsto, visto che martedì scadrà il Dpcm attualmente in vigore.

Le scuole riaprono in presenza

Il governatore Zaia ha parlato con il ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina, che farà le opportune verifiche per capire se ci sia o meno la possibilità di anticipare il passaggio in zona arancione già all'indomani del Lunedì dell'Angelo. Ciò che è certo, è che la scuola ripartirà in presenza il 7 aprile, al termine delle vacanze. Asili nido, scuole materne, elementari e medie al 100%, mentre gli istituti superiori continueranno ad alternare un 50% di didattica a distanza, con possibilità di arrivare al 75, ma di certo non nella prima settimana di lezione. «Dopo la riapertura degli istituti - ha detto il govdrnatore - partiremo con i monitoraggi sulle scuole superiori sentinella e con i test rapidi nelle classi terze medie».

Non è mancato l'appello a tutti i veneti: «Più si attenua il colore, più la responsabilità tocca a ciascuno di noi. Si tratta di non andare in mezzo alla confusione. Distanziamento e igiene delle mani valgono piu' di un lockdown», ha sottolineato Zaia.

Per altri tre giorni quindi - 3, 4 e 5 aprile - il Veneto resterà, come tutta Italia del resto - in zona rossa, con tutte le restrizioni che ne derivano e le deroghe per andare a visitare i parenti. Le scuole riapriranno il 7 (le vacanze terminano il 6), mentre bisognerà attendere cosa deciderà il Governo in merito al giorno di riapertura delle attività al dettaglio.