Perché il Veneto rischia seriamente la zona rossa dopo il 15 gennaio

Il nuovo Dpcm è atteso per il prossimo 15 gennaio, e con ogni probabilità porterà in dote ulteriori restrizioni; nel frattempo alcune Regioni rischiano dalla prossima settimana di finire in zona rossa e arancione.

Come riporta oggi Today, a suggerire una possibile stretta è il report dell'istituto superiore di sanità (Iss), nel quale si legge che l'epidemia «è in una fase delicata che sembra preludere un nuovo rapido aumento di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti». A ciò si aggiunge la note diffusa ieri dal ministero della Salute, in cui si sottolinea che l'ordinanza che ha portato il Veneto in area arancione avrà validità fino al 15 gennaio e sarà sostituita dal nuovo decreto del premier Giuseppe Conte. La squadra di Governo comincerà a lavorare sulla bozza lunedì e il ministro Roberto Speranza ne illustrerà i contenuti il 13. Tra le misure confermate, ad ogni modo, dovrebbero esserci:

coprifuoco dalle 22 alle 5

zona gialla "rafforzata", con divieto di spostamento tra Regioni

Perché il Veneto rischia la zona rossa

Per bar e ristoranti sarà confermata l'apertura nelle regioni gialle fino alle 18 mentre dovrebbero ancora rimanere chiuse palestre e piscine. L'ipotesi su questo fronte è di legare aperture e chiusure al sistema delle fasce, con la possibilità di consentire gli allenamenti nelle regioni gialle, per quanto prima dovrà esprimersi il comitato tecnico scientifico (Cts). Ma la vera novità è che il nuovo Dpcm e il decreto in arrivo cambieranno le regole per mandare le regioni in zona rossa e arancione. Con il Dl 5 gennaio sono stati abbassati i limiti dell'indice di contagio che fanno scattare il passaggio: adesso si diventa arancioni con l'Rt a 1 e rossi con l'Rt a 1,25. Ora, i tecnici si apprestano a introdurre un nuovo cambiamento, legato all’incidenza di casi per centomila abitanti. Quando una Regione avrà più di 250 casi alla settimana ogni centomila abitanti entrerà direttamente in zona rossa. Secondo l'ultimo monitoraggio, relativo agli ultimi 14 giorni, in Veneto questo valore è di 927,36.

Fino al 15 gennaio in zona arancione, poi si vedrà

Intanto a partire da oggi e fino al 15 gennaio 2021, il Veneto rimarrà in area arancione, alla pari di altri quattro Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Calabria e Sicilia. I negozi continuano ad operare regolarmente. Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie restano invece chiusi (ad eccezione delle mense e del catering). Resta consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Tra le 5 e le 22 ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Queste sono le FAQ del Governo per la zona arancione pubblicate sul sito di Palazzo Chigi: