Veneto in zona arancione prima di Pasqua? Domani le prime indicazioni

Da lunedì 15 marzo il Veneto è passato in zona rossa in base all'ordinanza firmata venerdì 12 dal ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo le norme in vigore, una Regione deve rimanere nella fascia di rischio maggiore per almeno due settimane, prima di un eventuale allentamento delle misure. Le restrizioni massime saranno quindi confermate per la nostra Regione anche per la prossima settimana e per la zona arancione se ne riparlerà solo a partire dal 29 marzo, a fronte di un valore al ribasso dell'Rt e il mantenimento dei parametri valutati dal Cts (Comitato tecnico scientifico) entro valori fuori dalla soglia di rischio.

Domani il monitoraggio dell'Iss

Se con il monitoraggio di domani non cambierà nulla, quindi, la speranza è di essere "promossi" all'arancione con la prossima cabina di regia: la data decisiva è il 26 marzo. In base ai dati comunicati venerdì scorso, il Veneto aveva Rt a 1,28. Dovrebbe scendere al di sotto di 1,25 per tornare in arancione e mantenere al contempo un'incidenza di positivi ogni 100mila abitanti pari o inferiore a 250.

Il monitoraggio dell'Iss darà di sicuro le prime indicazioni, poi il 26 marzo tutto sarà più chiaro. Se quel giorno i dati confermeranno un miglioramento, le Regioni attualmente rosse come la Lombardia, il Veneto e il Lazio potranno passare in fascia arancione per un limitato numero di giorni prima di Pasqua. Al momento l'ipotesi esiste, per quanto le certezze, ad oggi, siano solo due:

fino al 28 marzo compreso il Veneto sarà in zona rossa

3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa per le festività pasquali

Il 6 aprile 2021, giorno in cui scadrà il decreto attualmente in vigore, se la situazione epidemiologica italiana dovesse migliorare a fronte delle chiusure in tutto il territorio nazionale, il Governo potrebbe prendere in considerazione anche un allentamento generale delle restrizioni vigenti.