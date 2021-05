Incidenza dei positivi a 44: un Veneto da zona bianca vede la "promozione" il 7 giugno

L'Rt tradizionale scenda ancora e tocca quota 0,74, allo stesso modo l'incidenza dei positivi al covid ogni 100mila abitanti si assesta a 44.9 con una soglia di 50. Se si aggiunge un'incidenza ospedaliera del 9%, sia in area non critica sia in terapia intensiva, in decrescita rispetto alla scorsa settimana (12%) e a quella precedente (15%), si capisce come il Veneto abbia già valori da zona bianca, che dovrà però mantenere di qui alle prossime settimane per sperare nella promozione nella fascia di rischio attualmente più bassa. I dati, che saranno ufficializzati domani dopo la consueta cabina di regia tra Cts (Comitato tecnico scientifico), Iss (Istituto superiore di sanità) e ministro della Salute Roberto Speranza, sono stati anticipati dall'assessore regionale Roberta Lanzarin nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Sul fronte delle vaccinazioni, a livello regionale, risultano immunizzati il 98% degli over 80, l'83% degli over 70 e il 64,6% degli ultrasesantenni (dato che sale ad oltre il 70% se si considerano anche i prenotati). Sul fronte degli over 50, invece, il totale tra chi ha ricevuto almeno una dose e chi ha fissato l'appuntamento è salito al 60%, per gli over 40, invece al 40%. Intanto ieri sono arrivate in Regione 160mila dosi di siero Pfizer e 18mila di Moderna, che anticiperà a domani la consegna della prossima settimana, con 38.600 dosi aggiuntive, a cui si aggiungono anche 17mila di Johnson&Johnson.

Vaccini esauriti nel Veneziano

Come sottolineato da Lanzarin, le aziende sanitarie stanno monitorando le prenotazioni ancora disponibili: delle 70mila di ieri, questa mattina erano 50mila quelle residue. C'è comunque da dire che solo alcune aziende sanitarie hanno slot ancora liberi, in particolare quelle che hanno aperte le calendarizzazioni più tardi: in questo senso, Ulss 3 e Ulss 4 hanno esaurito le agende.