«Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7 giugno. Tra queste, al momento, c'è il Veneto». Lo ha fatto sapere il presidente del Veneto Luca Zaia attraverso i suoi profili social.

Veneto in zona bianca dal 7 giugno

«Diciamo che noi siamo sulla buona strada. I sacrifici vengono sempre premiati. - ha scritto - Adesso bisogna assolutamente insistere: pancia a terra e lavorare affinché questa incidenza sotto i 50 casi positivi su centomila abitanti resti tale o migliori ancora, in modo tale che si possa arrivare a chiudere anche questa partita del coprifuoco dal 7 giugno, in virtù dei nuovi parametri».

Intanto, è arrivato dal governo il via libera al nuovo "Decreto riaperture", che dovrebbe essere pubblicato in gazzetta ufficiale già a partire da domani. La novità più attesa è lo slittamento del coprifuoco dalle 22 alle 23, per poi slittare ancora alla mezzanotte dal 7 giugno. Se tutto andrà bene il coprifuoco notturno sarà abolito dal 21 giugno. Quello che segue è il calendario per le riaperture: