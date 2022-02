Zaia: «Le proiezioni dicono che potremmo tornare in zona bianca fra dieci giorni»

Negli ospedali del Veneto, ad oggi, le terapie intensive sono occupate per il 15%, ma il modello matematico della Regione prevede che, a sette giorni, il dato possa scendere all'11,7%, e quindi molto prossimo al 10, che garantirebbe il passaggio dalla zona gialla a quella bianca. Il dato è stato comunicato oggi dal governatore, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

La prospettiva è buona, «ma se il dato dovesse progredire ulteriormente verso il basso - ha sottolineato Zaia - fra una settimana, dieci giorni, potremmo tornare in zona bianca». Impensabile il passaggio di fascia con i dati sull'incidenza del virus nella popolazione - a 1403,8 ogni 100 mila abitanti, e quindi fuori portata - o con l'occupazione in area medica (ancora al 25%), ma lo svuotamento progressivo delle rianimazioni e le proiezioni dell'algoritmo fanno presupporre che il 'traguardo' sia molto vicino. La prima data utile potrebbe essere quella di lunedì 21 febbraio.

Il governatore ha rinnovato anche l'appello a chi non si è vaccinato: «Valutatelo con serietà, - ha detto - purtroppo abbiamo notizie tutti i giorni di persone che pensavano che il vaccino non servisse e invece son intubate in ospedale o peggio ancora sono morte». Ad oggi, sono circa 450 mila i veneti che non hanno ancora ricevuto la prima dose.