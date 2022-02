Il Veneto "vede" la zona bianca, Zaia: «La curva ha invertito tendenza»

La curva epidemiologica continua a regredire e per il Veneto potrebbe essere dietro l'angolo il passaggio in zona bianca. Lo ha confermato oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. «Se i dati avranno questa conferma, dal 7 marzo ci sarà il cambio di fascia".

L'infezione sta regredendo, a confermarlo ci sono i dati epidemiologici e di occupazione ospedaliera, «ma i contagi ci sono ancora», ha puntualizzato il governatore, per quanto in questa fase non si traducono in ospedalizzazioni aggressive. «La curva inverte totalmente la propria tendenza - ha aggiunto Zaia - Abbiamo l'89,2% dei veneti che è vaccinato e la fascia 5-11 anni è al 32,9%. Questo effetto è dato dalla presenza di molti vaccinati e molti guariti». L'indice Rt, nel frattempo, è sceso a 0,92, «e sembrava un miraggio», l'area medica è occupata al 15,6%, mentre l'intensiva è al 6,2%.

«Secondo il nostro modello matematico - ha proseguito il governatore - tra sette giorni potremo avere 759 pazienti Covid in area medica, praticamente con un dimezzamento delle presenze, e le terapie intensive a 29 soggetti».

All'ordine del giorno anche il tema della possibile abolizione del Green pass o comunque di un allentamento della lista di attività dove resterà necessario dopo la fine dello stato di emergenza (fissato, per ora, al 31 marzo). «La certificazione - ha detto Zaia - non è un problema per i cittadini vaccinati. Penso che sparirà, ma pensare di abolirlo nel giro di qualche giorno, non lo credo. Ha una validità, e non penso che la partita si risolverà nel giro di qualche settimana. Vero è che quando non servirà sarà eliminato, ma in questa fase essere vaccinati non è ininfluente».