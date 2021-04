Riaperture: cosa cambia da lunedì per il Veneto in zona gialla

Sì ai ristoranti aperti, anche a cena, ma solo con servizio all'aperto. Le scuole superiori tornano in presenza almeno al 70%

Il Governo ha riscritto la roadmap delle riaperture. Secondo quanto riportato da Today, non ci sarebbe alcun cambiamento al testo del decreto legge rispetto alla bozza circolata già ieri. Se come probabile il Veneto sarà in zona gialla a partire dal 26 aprile (ma bisognerà aspettare la cabina di regia di venerdì tra Cts, Iss e ministro delle Salute), queste saranno le principali misure:

coprifuoco rimarrà invariato, dalle 22 alle 5 del mattino fino al 1 giugno

riaprono i ristoranti, a pranzo e cena, ma sarà possibile sedersi ai tavoli nei ristoranti al chiuso solo dal primo giugno. Da lunedì 26 aprile apriranno solo con i posti all'aperto

sul fronte sport, da lunedì 26 aprile sì al calcetto, il 15 maggio riaprono le piscine all'aperto, solo il primo giugno le palestre

dal 26 aprile riaprono al pubblico in zona gialla cinema, teatri, sale concerto, live club. I posti a sedere saranno preassegnati e a una distanza di un metro l'uno dall'altro . La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1.000 all'aperto. Dal primo giugno riaprono gli stadi e palasport.

le scuole superiori saranno in presenza almeno al 70%

Sul nodo dell'orario del coprifuoco, il comitato tecnico scientifico ha precisato che il limite alle 22 non arriverebbe da un'indicazione del Cts, «mai consultato su questo specifico aspetto, che è sempre stata una decisione politica». Il prolungamento di un'ora sarebbe stato necesario in vista della riapertura, anche a cena, dei ristoranti all'aperto. Ma al momento nell'esecutivo sembra prevalere la linea della prudenza.