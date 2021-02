Il Veneto sarà giallo, ma c'è preoccupazione. E i weekend potrebbero essere in zona rossa

L'ipotesi continua a circolare, ma per ora non ci sono conferme e difficilmente l'eventualità potrà essere presa in considerazione già da questa settimana. Il Governo per limitare i danni di una possibile terza ondata di coronavirus starebbe pensando di istituire una zona rossa estesa a tutta l'Italia nei weekend; una misura che, di fatto, sembra in tutto e per tutto simile a quella messa in atto nel corso delle vacanze di Natale.

Veneto verso la conferma in zona gialla

Non solo zone diversificate a seconda dei ben noti parametri di valutazione, quindi, ma un unico colore da condividere per due giorni alla settimana. Certezze o smentite potrebbero arrivare già domani, quando si riunirà la cabina di regia, come al solito formata da Istituto superiore di sanità (Iss), Comitato tecnico scientifico (Cts) e ministro della Salute Roberto Speranza.

Per il Veneto non ci saranno cambiamenti, dal momento che il trend di contagi e ricoveri (anche in terapia intensiva) è in calo, a differenza del resto d'Italia, dove si vede un ritorno insistente del virus, anche in zone contigue come Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, che passeranno probabilmente in area arancione. E il governatore Luca Zaia nei giorni scorsi non ha nascosto la preoccupazione e l'importanza di mantenere sempre alta la guardia. «Ci siamo dati come limite fine febbraio per fare un bilancio, - ha spiegato negli ultimi giorni nei punti stampa dalla sede della protezione civile di Marghera - perché le vere aperture le abbiamo effettivamente avute da inizio febbraio e questa è la misura per capire quanto siamo stati bravi. Per ora i ricoveri non stanno aumentando, anzi diminuiscono, ma siamo molto preoccupati per il tema delle varianti, che potrebbero portare una rapida precipitazione dell'attuale situazione sanitaria».

«Sulla presenza della variante inglese - ha aveva spiegato il governatore - siamo stati i primi a sollevare questo problema ancora a Natale, e adesso delle varianti si discute in tutto il mondo. E allora, se davvero la variante inglese è più aggressiva per qualità e quantità dell'infezione potremmo avere tante turbolenze in volo».