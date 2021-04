È ufficiale il Veneto in zona gialla dal 26 aprile

Non c'erano dubbi già da qualche giorno, sta di fatto che dopo la consueta cabina di regia del venerdì tra Cts (Comitato tecnico scientifico), Iss (Istituto superiore di sanità) e ministro della Salute Roberto Speranza il Veneto passa ufficialmente in zona gialla da lunedì 26 aprile.

Cosa dice il report Iss

Secondo gli ultimi dati dell'ultimo report dell'Iss per il monitoraggio dell'epidemia di Covid-19 in Italia, relativo al periodo 12-18 aprile, l'indice Rt nazionale è sceso a 0,81 (da 0,85), ma la situazione resta ancora difficile. «Quattro Regioni (vs 5 la settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 - si legge nel documento - Tra queste, 2 Regioni (Basilicata e Sicilia) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/Province autonome hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1».

«Questa settimana si osserva ancora una lievissima diminuzione dell'incidenza settimanale (157,4 per 100mila abitanti nel periodo 12-18 aprile vs 160,5 per 100mila nel periodo 5-11 aprile, dati flusso Iss). Complessivamente - si legge nel report -, l'incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti».