Il Veneto in zona rossa da lunedì 15 marzo

Mancava solo l'ufficialità, ma dalle parole del presidente Luca Zaia di ieri e di oggi era inevitabile che l'epilogo fosse questo: come riporta l'agenzia Dire, da lunedì 15 marzo 2021 il Veneto torna in zona rossa. L'ordinanza sarà firmata nelle prossime ore dal ministro della Salute Roberto Speranza, dopo la cabina di regia con Cts (Comitato tecnico scientifico) e Iss (Istituto superiore di sanità) che ha prodotto il consueto report settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia.

Veneto in zona rossa da lunedì

La misura avrà valore per almeno due settimane. Considerato il nuovo decreto legge del Governo, che prevede la zona rossa in tutta Italia dal 3 al 5 aprile, è ragionevole pensare che il Veneto rimarrà in zona rossa fino a Pasqua e Pasquetta compresa. Poi bisognerà valutare i nuovi parametri, nella speranza che una serrata lunga quasi venti giorni possa servire per riportare a livelli di sicurezza l'Rt.

Cosa dice il Report Iss

«Sedici Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, otto (Campania, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia, Lazio, Veneto) hanno un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3». È quanto si legge nella bozza dell'ultimo report sull'andamento dell'epidemia, relativo al periodo dall'1 al 7 marzo, redatto dall'Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute, sulla base del quale sono stati decisi i nuovi colori delle Regioni.

Per la sesta settimana consecutiva si conferma così un peggioramento nel livello generale del rischio. Dieci Regioni (contro 6 la settimana precedente) hanno un livello di rischio alto; altre 10 Regioni hanno una classificazione di rischio moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una (Sardegna) con rischio basso.