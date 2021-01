Veneto rosso scuro, poi solo rosso. Zaia: «È scandaloso, pronti a tutelarci»

«L'Europa ha diffuso la mappa del rischio Covid che pone il Veneto e altre Regioni italiane in zona "rosso scuro", sulla base del criterio dei positivi su 100mila residenti. Salvo poi correggersi ponendoci comunque in rosso. Insistono, pur avendo visto i nostri chiarimenti, pur avendo noi ampiamente documentato trattarsi dell’utilizzo di un parametro non omogeneo e quindi inattendibile». Con queste parole il presidente della Regione Luca Zaia ha commentato il pasticcio dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che ha posizionato il Veneto in due fasce di rischio colorate differenti a distanza di poche ore, finendo comunque per penalizzare il nostro territorio.

Per Zaia è il paradosso della virtuosità, perché viene colpito chi fa più tamponi e quindi trova più casi. «A questa Ecdc - ha detto - vorrei chiedere come mai in Europa non c’è ancora una modalità unica per fare e conteggiare i campionamenti al fine di rilevare la reale diffusione del virus. Questo è vergognoso. Da questi organismi europei puoi aspettarti questo e altro. Acquisiremo tutti i documenti e andremo fino in fondo per capire su che basi si fonda questa classificazione per eventualmente tutelarci».