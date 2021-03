Veneto in zona rossa? Zaia: «Non abbiamo certezze, ma siamo sul filo del rasoio»

Le nuove disposizioni ministeriali impongono il passaggio nella fascia di rischio più elevata con Rt superiore o uguale a 1,25 (e non più 1,50). Preoccupa il trend di occupazione dei letti in terapia intensiva

A preoccupare, in Veneto, è il trend in crescita di occupazione delle terapie intensive. L'incremento è del tutto simile, ad oggi, rispetto a quello dello scorso mese di novembre, ma con una differenza: se alla fine dell'anno scorso si partiva da un valore di occupazione di letti pressoché vicino allo zero, oggi si parte già con 170 pazienti allettati. Con questa considerazione il governatore Luca Zaia ha introdotto il punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera.

Zaia è anche entrato in merito alla cabina di regia di domani tra Governo, Cts (Comitato tecnico scientifico) e Iss (Istituto supeirore di sanità) che ridistribuirà le Regioni nelle fasce di rischio colorato. Secondo le ultime disposizioni ministeriali, il passaggio nella fascia di rischio più elevato non è più con valore Rt superiore a 1,50 ma 1,25, motivo per cui per il Veneto c'è il rischio concreto di passare in zona rossa a partire da lunedì prossimo. «Mi auguro di no, ma siamo sul filo del rasoio con il valore del nostro indice», ha spiegato Zaia.