Col nuovo Dpcm, dal 16 gennaio il Veneto rimarrà (quasi sicuramente) in area arancione

Con le nuove regole delineate dai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia agli enti locali durante l'illustrazione del nuovo Dpcm e del decreto legge che dovranno essere varati entro il 15 gennaio dal governo Conte, gran parte dell'Italia potrebbe trovarsi in zona arancione da lunedì 18 e due regioni potrebbero finire in zona rossa. Il Veneto, in particolare, rimarrebbe nella fascia intermedia di rischio.

Con le nuove regole Veneto in zona arancione

Come riporta Today, secondo quanto è trapelato dopo la riunione tra Governo e Regioni infatti l'ipotesi ora sul tavolo è di abbassare la soglia critica del tasso di occupazione delle terapie intensive e dei posti letto in area medica, fissata ora al 30% e al 40%. Sotto quella soglia si entrerebbe in automatico in zona arancione o rossa. E in base all'ultimo monitoraggio, 13 sono le regioni e le province autonome a rischio: sette per tutte e due le voci, tra cui anche il Veneto (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Veneto, Bolzano e Trento), sei (Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria, Puglia e Valle d'Aosta) per una sola.

Il verbale della cabina di regia che si è svolta l'8 gennaio scorso infatti spiega che 12 Regioni, tra cui il Veneto, sono classificate a rischio alto questa settimana. Si puntualizza anche che «nella Regione Veneto la persistenza di una incidenza particolarmente elevata (927,36 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni».

Nuovo Dpcm: Veneto in zona arancione

Come confermato anche dal governatore Zaia, invece, è scomparsa l'idea di portare le regioni in zona rossa in base all'incidenza di casi settimanali ogni centomila abitanti, perché secondo le obiezioni dei tecnici questo potrebbe portare i territori a effettuare meno test del tampone per rientrare nelle soglie. Secondo lo schema del Dpcm presentato alle Regioni i divieti sono questi:

sarà vietato in tutta Italia (anche per le Regioni gialle) superare i confini regionali, tranne che per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazioni o per "comprovate ragioni" di necessità lavoro, urgenza

sarà vietato in tutta Italia vendere bevande e cibo dopo le 18, anche se consumati fuori dai locali

i centri commerciali continueranno a restare chiusi durante il weekend

verrà stabilito il passaggio in zona arancione o rossa per tutte le Regioni a “rischio alto” in base ai 21 parametri, tra cui la saturazione dei posti in terapia intensiva e in area medica e la possibilità di tracciare i contagi.

Sarà confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la deroga che consente a due persone con figli under 14 ed eventuali disabili di andare a trovare a casa parenti e amici una sola volta al giorno, oltre alla zona bianca alla quale si dovrebbe accedere con Rt sotto 0,50 e un'incidenza di casi di 50 ogni 100mila abitanti.