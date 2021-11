Mose: acqua alta oltre i 130 centimetri, ma in laguna si ferma a 83. Preallarme per stasera

Il sistema Mose in azione lunedì sera, quando era previsto un picco di marea intorno ai 130 centimetri, verso le 20.45, ha protetto la città dall'acqua alta molto sostenuta della stagione. Le barriere sono state sollevate in tutte e 4 le bocche di porto a partire da quella di Treporti iniziata prima delle 18. Le altre sono entrate in azione di conseguenza. L'abbassamento delle paratoie è avvenuto alle 23 e tutte le operazioni sono state seguite dal commissario straordinario al Mose Elisabetta Spitz, dal provveditore alle opere pubbliche Fabio Riva e dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. La navigabilità dei canali è ripresa all'una come anticipato. La marea ha toccato i 139 centimetri alla diga del Lido, 133 a Malamocco, 123 centimetri alla piattaforma del Cnr, come riporta Ansa, mentrea a Punta della Salute a paratoie alzate si è fermata a 83 centimetri con una differenza di mezzo metro rispetto al livello del mare oltre le dighe. Il vento di scirocco ha raggiunto raffiche di 65-70 chilometri orari e ha dato un contributo all'innalzamento dell'acqua oltre il previsto.

Le barriere del Mose, che non erano più entrate in funzione dall'inverno scorso, visto che alla prima marea sostenuta di ottobre non sono state sollevate, ieri hanno lavorato nella normalità. L'inchiesta sulla corrosione delle paratoie, voluta dal commissario Elisabetta Spitz, ha mostrato che non ci sono criticità rilevanti nelle parti strategiche del sistema e che le "ruggini" si possono ovviare attraverso la manutenzione, come confermato dalla Corte dei conti che ha commentato i risultati e dai tecnici del Cvn. Al lavoro gli addetti delle aziende del Mose: Thetis, Cvn e Comar, che giorni fa avevano scioperato per il mancato pagamento degli stipendi ma in seguito sono state rassicurate dal tribunale circa lo sblocco dei fondi.

Oggi, martedì 2 novembre, è attesa sono previsti 115 centimetri alle 21.20. Le squadre del Mose sono in preallarme per il possibile sollevamento delle barriere. Condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta permangono fino a venerdì 5 novembre, secondo quanto annunciato dal centro maree del Comune, con un valore di 140 centimetri giovedì 4 novembre alle 22.