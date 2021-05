Domenica di sole: assalto a Venezia, specie alle isole

Code sul ponte della Libertà in entrata anche questa mattina, con rallentamenti e incolonnamenti verso piazzale Roma. Pressione sui vaporetti per i tanti visitatori con mete insulari

Domenica di sole con temperature ancora più gradevoli rispetto a sabato e come ieri Venezia è stata presa d'assalto fin dal mattino, con disagi per rallentamenti e code in ingresso verso piazzale Roma. C'è pressione specie sui vaporetti per le isole, ieri più di trentamila persone hanno visitato la città, sia in gita fuori porta che dall'Italia e dall'estero. La polizia municipale devia i mezzi privati anche verso il parcheggio del Tronchetto.

Non si placano le polemiche dei residenti per i mezzi pieni e per i ritardi delle corse. «La situazione di disagio per gli utenti non è più accettabile», si legge sui social. Ma per fortuna, essendo giornata festiva, sono minori le interferenze sui mezzi pubblici fra visitatori e cittadini. In tanti a passeggio in piazza San Marco, ci sono turisti ai musei e gente seduta ai caffè del centro storico. Riprese anche le prenotazioni degli alberghi che ricominciano a dare feedback positivi sulle presenze straniere.