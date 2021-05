Venezia, una bambina di due anni scappa di notte dall’albergo: trovata dai carabinieri

Nella notte di domenica, intorno alle 3, i carabinieri in servizio di controllo hanno dato assistenza ad una bambina di due anni e mezzo che, da sola, vagava per le calli di Venezia. La piccola fortunatamente sembrava in buona salute e non particolarmente turbata: i militari l'hanno accompagnata all'ospedale Civile, nel reparto di pediatria, dove i medici hanno appurato che stava bene.

Solo diverse ore più tardi, verso le otto della mattina, i carabinieri sono riusciti ad individuare i genitori della bambina, una famiglia polacca che si trova a Venezia per turismo e alloggia in un albergo a Cannaregio. I genitori, inizialmente terrorizzati per la scomparsa della figlia, sono stati rassicurati e quindi accompagnati all'ospedale, dove hanno potuto riabbracciarla.

Dagli accertamenti è stato appurato che la bambina, durante la notte, era uscita dall'hotel senza essere vista ed aveva percorso solo alcune decine di metri prima di essere intercettata dai carabinieri.