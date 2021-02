Senza il turismo Venezia non riparte: i caffè storici rimangono chiusi

Anche con il Veneto in zona gialla, i caffè storici di piazza San Marco mantengono le serrande abbassate. La mancanza di turismo pesa troppo all'economia lagunare, e l'apertura dei confini comunali non è sufficiente, così come non lo sono state le rassicurazione sulla riapertura di Palazzo Ducale tra una decina di giorni.

Per il momento nessun locale riapre. Per qualcuno, come lo storico Florian se ne parlerà tra marzo e aprile, per altri, come Lavena, non ci sono date in prospettiva. Bisognerà attendere fiduciosi il ritorno del turismo, almeno di prossimità. «Il centro storico veneziano necessita non solo della possibilità di spostarsi all'interno della regione - spiega all'Ansa Claudio Vernier, titolare dello storico Caffè Al Todaro e presidente dell'Associazione Piazza San Marco - ma degli spostamenti tra regioni e dei visitatori europei».

«Serve il ritorno del turismo»

Alcuni negozi e gallerie sono sempre rimasti aperti in piazza in questo periodo, spiega il presidente, per dare un segnale di resistenza: «Ad esempio la galleria Ravagna, la gioielleria Tokatzian e Rolex sono sempre rimaste aperte - spiega - ma i caffè storici hanno necessità di incassare cifre considerevoli per giustificarne le aperture, e al momento mancano i presupposti. Abbiamo accolto con gioia la notizia della riapertura di Palazzo Ducale e di tutti i musei civici - conclude Vernier - ma per attività che hanno spese e numerosi dipendenti, come i caffè storici, non è sufficiente, serve il ritorno del turismo».