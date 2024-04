Dopo l'allarme delle opposizioni, il Comune rinnova l'impegno sugli affitti brevi

Dopo il debutto del "contributo d'accesso", improvvisa accelerazione della giunta di Venezia anche sull'annoso tema delle locazioni turistiche, a due anni da quando l'"emendamento Pellicani" al decreto Milleproroghe (2022) ha concesso a Venezia, unico caso in Italia, di regolamentare il fenomeno a livello comunale.

In un'intervista rilasciata a La Nuova l'assessore al bilancio Michele Zuin ha spiegato infatti che il regolamento «c’è ed è fatto. Il sindaco lo ha pronto da mesi» ma non lo ha mai diffuso, neppure in bozza, perché «stava aspettando che uscisse quello nazionale della ministra al Turismo Daniela Santanché per non creare sovrapposizioni». Se la legge nazionale uscirà a breve, spiega Zuin, ed è ormai improbabile avvenga data l'attesa di più di un anno «sicuramente il sindaco lo presenterà».

Zuin ha fornito anche alcuni dettagli sul regolamento ipotizzato, che ricalcano quelli spiegati qualche settimana fa dal sindaco Luigi Brugnaro: il Comune sta pensando a un registro facoltativo che imporrebbe a chi vuole affittare ai turisti tutto l'anno di seguire delle regole, mentre gli altri potranno affittare solo 120 giorni l'anno. «Si chiede al privato di adempiere a dei compiti come risiedere a Venezia, accogliere il turista e non lasciare la chiave nelle scatolette, spiegare come funziona la città e altre indicazioni in modo che chi affitta diventi anche una sorta di garante di come il turista si comporta in città. Presto il sindaco esporrà tutti i dettagli» ha detto Zuin. L'unica novità sostanziale comunicata è quella della richiesta, per chi vuole affittare ai turisti per più di 120 giorni l'anno, di risiedere a Venezia.

Le dichiarazioni arrivano dopo che il 24 aprile il tema degli affitti brevi è stato protagonista della conferenza stampa della lista consiliare di opposizione Terra&Acqua e che il 25 aprile ha visto partire la petizione del "gruppo 25 aprile" volta a chiedere al consiglio comunale di porre un limite agli affitti turistici. La petizione del gruppo, che punta a raggiungere e superare rapidamente le 350 firme necessarie per poter essere presentata in consiglio comunale, chiede al Comune di fissare un tetto massimo agli affitti brevi, "facendo salve le aspettative legittime di chi già esercita tale attività e riservandola - per le nuove aperture - a chi è già residente a Venezia".

Per questo Marco Gasparinetti, consigliere comunale di Terra&Acqua ma anche tra gli animatori del gruppo 25 aprile, spiega di apprezzare l'apertura da parte dell'assessore Zuin sul tema della residenzialità: «L'obiettivo deve essere quello di riportare gli affitti brevi alla sharing economy, all'integrazione del reddito di chi lì vive. Però certo, un regolamento facoltativo come sta proponendo la maggioranza, per di più con una soglia di 120 giorni l'anno di affitti turistici possibili per chi non si adegua, non risolverebbe il problema». Gasparinetti spiega che le opposizioni puntano a portare la proposta di regolamento in consiglio comunale dopo il 9 maggio, avendo dalla loro più consiglieri possibili: si aspetterà la sentenza del Tar della Toscana sulla delibera di Firenze che ha vietato l'apertura di nuovi bnb nel centro storico, e che quindi chiarirà fino a dove può spingersi un eventuale regolamento veneziano. L'obiettivo è creare una nuova categoria nel piano regolatore, che distingua l'uso residenziale da quello per le affittanze turistiche.