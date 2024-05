Ticket, oggi 121 mila registrati: diffuso il dato completo per la prima volta da sabato

Oggi, settimo giorno di "contributo d'accesso" a Venezia, i visitatori giornalieri paganti sono stati 15077, meno dei 19 mila di ieri, e meno del weekend scorso (oltre 22 mila). Il comunicato stampa odierno dettaglia poi le esenzioni: 53.116 ospiti in strutture ricettive del Comune di Venezia; residenti in Veneto (3.047); parenti (2.398); esenzione "per altri motivi" (972) e "per invitare conoscenti" 1.551. Poi ci sono le tre categorie esenti fino al 14 luglio, con numeri in lieve crescita rispetto al weekend, segno che più persone stanno decidendo di registrarsi al portale: studenti (16.103), lavoratori (22.785), proprietari di immobili che pagano l’IMU o i titolari di contratti di locazione che non hanno la residenza a Venezia (6.811). I controlli svolti oggi hanno verificato in totale 11.890 qr-code, senza rilevare particolari criticità.

Si tratta del primo comunicato dal 28 aprile che dettaglia il numero esatto degli esenti, permettendo di calcolare il totale di 121 mila registrati, con 15 mila paganti. Nello specifico, da sabato non veniva reso pubblico il numero totale di registrati e il numero degli esenti per categoria, ad esempio i veneti, fatto che rendeva impossibile il raffronto tra paganti e ed esenti e che ha portato i consiglieri di opposizione a porre delle domande alla giunta.

In particolare Marco Gasparinetti, della lista Terra&Acqua, oggi ha depositato un'interrogazione all'assessore Michele Zuin chiedendo di conoscere il dato complessivo delle presenze turistiche giornaliere - paganti e non paganti - per ogni singola giornata di applicazione del contributo; il dato disaggregato delle varie categorie così come era stato divulgato nei primi due giorni, e in particolare quello dei "registrati residenti in Veneto"; i dati disponibili sulle presenze rilevate dalla "Smart Control Room" nella fascia oraria 16-24, cioè quella in cui non è richiesto il contributo d'accesso o l'esenzione. Gasparinetti chiede anche che questi dati vengano messi a disposizione del pubblico con cadenza giornaliera, «nell'interesse generale della trasparenza su un tema di grande rilevanza per le scelte future del Consiglio e della amministrazione comunale».

Il "ticket" è stato introdotto dichiaratamente come misura volta a controllare e gestire meglio i flussi turistici, sia attraverso il disincentivo del pagamento sia quello della necessità di prenotazione, che peraltro permette di raccogliere dati su tutti i visitatori registrati. Per questo, nota Gasparinetti «per valutarne l'impatto sui flussi turistici, è necessario conoscere il dato complessivo delle presenze e non soltanto quello delle presenze o degli arrivi paganti; inoltre, considerata la fascia oraria di esenzione, andrebbe acquisito anche, a titolo di confronto, il dato sulle presenze complessive rilevate dalla "Smart Control Room" nella fascia oraria esente da contributo».

Anche il Partito Democratico si sta interrogando sul tema, con il consigliere Giuseppe Saccà che sta predispondendo un accesso agli atti per conoscere i numeri e i dati. Il comunicato stampa, preciso e dettagliato, di oggi, sembra anche una risposta ai dubbi dell'opposizione. Domani la nona giornata in cui è previsto il contributo d'accesso a cui faranno seguito quelle del 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio; 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno; 6, 7, 13 e 14 luglio 2024. E sempre con gli stessi orari, dalle 8:30 alle 16:00.