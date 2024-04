Venezia, debutta il "ticket": steward e controlli agli accessi della città

Debutto soft, come prevedibile, per il contributo d'accesso a Venezia, la rivoluzionaria misura che da oggi, 25 aprile, e per 29 giorni quest'anno (dalle 8.30 alle 16), obbliga a pagare 5 euro per visitare Venezia in giornata, salvo esenzioni (residenti in Veneto, lavoratori, studenti, parenti e altri: qui l'elenco completo). Secondo i dati aggiornati a questa mattina, circa 100mila persone hanno effettuato la registrazione, delle quali 12mila paganti. Tutte le altre registrazioni riguardano, appunto, categorie esentate dal pagamento, tra cui 37mila turisti che pernottano in città e quindi sono già tenuti al versamento della tassa di soggiorno.

Nell'area intorno alla stazione di Santa Lucia e in quella di piazzale Roma (il terminal dei bus) sono stati collocati vari totem informativi che spiegano quando si paga e per quali zone (Venezia e Giudecca), incluso un qr code dove reperire maggiori informazioni. Si nota la presenza di giornalisti da tutto il mondo, trattandosi di un precedente assoluto per una città abitata. I controllori, un centinaio, stanno fermando le persone per i controlli e il flusso, almeno per la prima parte della mattinata, procede senza intoppi. I punti di accesso hanno iniziato a riempirsi di gente attorno alle 10, con l'arrivo del grosso dei visitatori via treno e autobus.

Al nostro passaggio ci è stato chiesto di esibire il ticket, ma è stato sufficiente dichiarare che siamo residenti e non ci sono state avanzate ulteriori richieste. A metà mattinata il piazzale della stazione si presentava molto affollato, con gli addetti impegnati a verificare i voucher e fornire informazioni ai visitatori. A piazzale Roma è presente anche un consistente presidio di forze dell'ordine. Alcuni attivisti dell'Arci di Venezia stanno distribuendo passaporti simbolici per protestare contro il provvedimento, ed è anche programmato un presidio cittadino per opporsi alla misura del ticket d'ingresso.

Presente sul posto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha rilasciato un primo commento: «Sta andando bene - ha detto -. Questa è prima di tutto una transizione culturale, e credo che la gente abbia capito che il nostro intento è difendere la città. Chiedo scusa a tutti se abbiamo creato un po' di fastidio, ma spero che si capisca l'importanza di questa misura. È un passaggio, che sicuramente si potrà migliorare: in che modo, lo vedremo insieme. Intanto vediamo "scarichiamo" la città e vediamo che anche l'atteggiamento delle persone è cambiato. Venezia resta una città inclusiva, ma bisogna venire con rispetto».

