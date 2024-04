Venezia scende sotto i 49 mila abitanti, cresce la terraferma: «Ma il trend è negativo»

La mattina del 2 aprile Venessia.com, l'associazione che dal 2000 documenta lo spopolamento della Laguna di Venezia, ha pubblicato i dati riguardanti la variazione del numero dei residenti negli ultimi sei mesi, da settembre 2023 al 31 marzo. L'unica vera sorpresa è il saldo lievemente positivo sull'intero territorio comunale: +91, grazie a un piccolo boom della terraferma, +590 residenti in sei mesi, a fronte di un calo quasi equivalente ma lievemente inferiore nelle isole. Crescono soprattutto Mestre Centro e Marghera, calano in particolare Castello e il Lido. Per le aree di terraferma, in questo lasso di tempo selezionato è una serie di segni più, per quelle lagunari una serie di segni meno.

Nulla di nuovo, ma la conferma di un trend che continua da tempo (negli ultimi dieci anni, sia la laguna sia la terraferma hanno perso abitanti, in questo senso i dati dei sei mesi hanno rilevanza limitata) e che porterà nei prossimi giorni i residenti di Venezia "centro" (isole principali e Giudecca, seguendo la categorizzazione dell'anagrafe del Comune) sotto la soglia dei 49 mila abitanti. L'intera area lagunare conta ormai 75 mila abitanti, contro i 178 mila della terraferma.

Il sindaco di Venezia Luigi Bugnaro, commentando il dato, lo ha associato a un calo demografico strutturale: ogni anno «andiamo sotto la soglia dell'anno precedente, perché Venezia è una città di anziani. L'Italia, insieme al Giappone - ha notato - è il Paese più vecchio del mondo, perché non nascono bambini. Ma non da oggi, è un fenomeno che va avanti da 30 anni». Anche se, il sindaco ha ammesso, «dobbiamo creare le condizioni per stare bene in città».

Per Laura Fregolent, docente di urbanistica allo Iuav e coautrice del volume Abitare Venezia (Anteferma 2023), il tema, decisamente reale, del calo demografico, è solo una delle spiegazioni del fenomeno, che infatti colpisce in modo diverso aree diverse della città. Per Fregolent, oltre a un innegabile dato sulla denatalità, c'è un altrettanto innegabile dato che riguarda «l'inattività riguardo politiche che possano invertire la tendenza in atto». Le aree che perdono più abitanti, nella città storica, sono quelle, come Castello, che hanno vissuto in questi decenni meno di altre una pressione turistica, che impatta in particolare sulla possibilità di trovare casa. «Se una persona non trova casa perché dovrebbe stare qua? Per rendere attrattiva una città servono servizi, facilità di trovare casa e alloggio, lavoro, ma paradossalmente a Venezia il lavoro si trova, è la casa il vero nodo» tanto che molti dei nuovi residenti in terraferma, anche immigrati, lavorano nelle isole. «Non è un caso che le parti più anziane della città siano quelle insulari, quelle più giovani sono in terraferma, nei quartieri con tanti immigrati. Le politiche abitative servono, dovrebbero servire anche per tenere conto delle categorie fragili, per avere città che siano luoghi misti, vivaci, per tutti». Se una città scende sotto una certa soglia di residenti, nota l'urbanista, a risentirne è l'intero tessuto sociale e urbano. Al netto che la colpa non sia certo da addossare all'amministrazione di Venezia: denatalità ed emigrazione riguardano tutta la regione e il Paese.