Venezia in stato di allarme, manifestazione non autorizzata: ordinanza urgente del sindaco

È allerta massima a Venezia per la manifestazione non autorizzata, annunciata per sabato via social e attraverso alcuni volantini, da esponenti dell’area anarchica provenienti dal nord-est e da altri paesi europei in solidarietà allo spagnolo 46enne Fernandez Juan Antonio Sorroche che martedì verrà processato in secondo grado nell'aula bunker di Mestre, dopo la condanna a 28 anni per l'attentato del 2018 alla sede della Lega di Villorba. Per questo il sindaco Luigi Brugnaro ha firmato un'ordinanza a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica mercoledì, a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica.

A seguito dell’esito delle recenti analoghe manifestazioni che si sono svolte in varie città italiane, come Milano, dove macchine e vetrine sono state distrutte durante i cortei, a Venezia, città riconosciuta dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, la preoccupazione è massima - si legge nell'ordinanza - Per questo è stato emesso il provvedimento di carattere urgente al fine di "adottare adeguate misure volte a disciplinare la circolazione pedonale e acquea nella zona direttamente e indirettamente interessata dalla manifestazione, garantendo la sicurezza delle cose e delle persone".

A partire dalle 6 del mattino di sabato e fino alla dichiarazione di “cessata esigenza” emessa dall’Autorità di pubblica sicurezza, i plateatici presenti in campo Santa Margherita, rio Terà Canal, fondamenta Gherardini, campo San Barnaba e campiello Mosca dovranno essere chiusi e ritirati, in modo tale che non rimangano sedie, tavolini o altri arredi sul suolo pubblico.

Dalle 12 di sabato, fino alla dichiarazione di “cessata esigenza”, i banchi del commercio ambulante su sede fissa presenti in campo Santa Margherita non potranno svolgere l’attività di vendita e dovranno ritirare le attrezzature utilizzate per la stessa. I negozi di campo Santa Margherita, rio Terà Canal, fondamenta Gherardini e campo San Barnaba dovranno ritirare la merce, gli espositori e ogni altro tipo di arredo presente all’esterno.

ll provvedimento prevede la rimozione o il sigillo da parte di Veritas dei cestini dei rifiuti sulle stesse aree. "La Polizia locale - si legge infine - avrà la facoltà di interdire l’accesso alla zona e in ogni altro campo o calle o ponte, garantendo in ogni caso in condizioni di sicurezza la possibilità di raggiungere le abitazioni private, e di deviare il traffico pedonale e acqueo su percorsi alternativi».