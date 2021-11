Circolava con il mezzo sequestrato, 3.700 euro di multa e revoca della patente

Multa da 3.700 euro e revoca della patente: sono le sanzioni che la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese ha erogato nei giorni scorsi al proprietario di un autocarro, un ventenne veneziano, che circolava senza assicurazione. Gli agenti hanno visto il mezzo parcheggiato la sera del 19 novembre scorso in via Telemaco Signorini a Spinea, lo hanno controllato e sequestrato, visto che non era in regola con la polizza.

Alcuni giorni dopo, il 23 novembre, lo stesso giovane si è presentato negli uffici del Comando dell'Unione a Mirano per poter dissequestrare il veicolo, ma gli agenti si sono accorti che lo stesso mezzo sequestrato qualche giorno prima era parcheggiato poco distante dagli uffici, in via Belvedere, con i sigilli di sequestro rimossi. Il giovane per andare a Mirano insomma aveva utilizzato il mezzo ancora sotto sequestro. Lo aveva parcheggiato in un posto defilato, probabilmente perché non si notasse, ma gli agenti lo hanno visto e gliel'hanno confiscato, oltre a dare comunicazione dell'accaduto alla Prefettura. Per il 20enne, C.M., è sacattata una multa di 3.716 euro oltre alla revoca della patente.