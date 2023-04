Operativi da oggi i guardians, Venturini: «Servizio per i turisti e il decoro» | VIDEO

Da venerdì 7 aprile sono tornati operativi a Venezia, a San Marco e Rialto, i guardians. «Questo è un servizio a supporto del turista, in termini di informazione e accompagnamento - spiega l'assessore Simone Venturini - ma anche a tutela del decoro della piazza a fronte di comportamenti che spesso possono essere scorretti. Il compito dei guardians è raccontare al turista il rispetto e l'unicità della nostra città e, in caso di comportamenti scorretti, avvisare la polizia locale». Rivolgendosi agli addetti l'assessore ha poi aggiunto: «Siete chiamati a un ruolo di grande responsabilità, la nostra città è pronta ad accogliere a braccia aperte chi desidera visitarla e rispettarla, entrando in sintonia con la sua bellezza e con i suoi ritmi peculiari» (Ne abbiamo scritto in un articolo a parte).