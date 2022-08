Sopralluogo al campanile dopo il crollo dei frammenti per il maltempo

Sono ricominciati venerdì mattina, al termine delle piogge che hanno continuato a sferzare il Veneziano tutta la notte, i sopralluoghi dei vigili del fuoco al Campanile di San Marco. «Dopo il nubifragio di ieri le squadre stanno valutando la situazione anche attraverso un drone - scrive in Twitter l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini -. Obiettivo è verificare lo stato della struttura dopo che ieri sono caduti alcuni frammenti di mattoni».

Il nubifragio e i forti venti di giovedì in poco tempo hanno causato danni importanti, spazzando via le strutture esterne nei plateatici dei locali a Venezia, e mettendo in pericolo la sicurezza della città, sia per la navigazione che a seguito del cedimento di materiale dal campanile che ha fatto pensare al peggio nell'immediato.

Venerdì sul posto è arrivata una squadra del Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili pilotaggio remoto) con un velivolo dotato di telecamera per avere le immagini dello stato attuale del monumento. Sembrerebbero esclusi problemi statici. Le immagini sono state verificate in tempo reale dal vice dirigente dei vigili del fuoco del comando di Venezia Francesco Pilo, che non ha evidenziato particolari anomalie e situazioni di rischio imminente. Il cedimento di materiale potrebbe essere stato causato dall'impatto di un oggetto, ad esempio un tavolo o una sedia volati via dalla piazza, contro la struttura muraria del campanile, che ne ha provocato lo scheggiamento. Ieri sera il Patriarcato di Venezia dopo le verifiche tecniche compiute dalla Procuratoria di San Marco ha smentito la caduta di frammenti dal campanile a seguito degli eventi meteorologici e ha confermato che provvederà alla manutenzione del campanile. (foto in basso: vigili del fuoco Venezia verifiche al campanile di San Marco).