In Vespa in fondamenta delle Zattere, beccato dalle telecamere

È stato immortalato da numerose telecamere l'uomo transitato mercoledì pomeriggio a bordo della sua Vespa in fondamente delle Zattere. Un video diventato rapidamente virale sui social, ritraeva il vespista, poi identificato in un ragazzo olandese di 19 anni, transitare sotto gli occhi increduli dei passanti e di chi consumava nel plateatico di un bar.

A darne notizia è il comandante della polizia municipale di Venezia, Marco Agostini. A quanto comunicato, il giovane, il 29 giugno, sarebbe transitato per il ponte della Libertà e avrebbe anche pernottato in una struttura in zona Campo Santo Stefano. Ora sarà sanzionato e daspato dalla città. «Grazie per l'impegno investigativo a tutto il personale della sicurezza urbana di Venezia, - ha commentato Agostini -coordinato dal commissario Michela Lunian».