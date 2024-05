Portogruaro, via ai lavori sul campanile del Duomo nel gennaio 2025

Dovrebbero iniziare, dopo qualche rinvio, verso la fine di gennaio 2025 i lavori di messa in sicurezza del campanile del Duomo di Sant'Andrea a Portogruaro. Il campanile come noto era stato da spostamenti che l'avevano portato a "pendere" lievemente: il lavori previsti sono il risultato del monitoraggio effettuato nel 2023.

La comunicazione dell'avvio lavori arriva al termine di una riunione tenutasi in Municipio per aggiornare la situazione del campanile, il 15 maggio, presenti il commissario straordinario (il comune è ora sprovvisto di Sindaco), i rappresentanti della Soprintendenza di Venezia, della Diocesi di Concordia-Pordenone, della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Università di Trento.

I tecnici dell'Università di Trento hanno comunicato che negli ultimi 6 mesi il monitoraggio ha confermato il trend di spostamento in corso e che i parametri rientrano nei limiti previsti. La Soprintendenza ha informato che il progetto di messa in sicurezza della torre campanaria, attraverso il rinforzo delle fondazioni, è in fase di ultimazione e che lo stesso verrà discusso nel dettaglio a metà del prossimo mese di giugno, anche con l’obiettivo di valutare i tempi del cantiere assieme alle attività economiche ed ai residenti che ne verranno interessati.

I lavori, come accennato, si prevede che possano iniziare nel gennaio 2025, con una durata prevista di circa 18/20 mesi.

Sempre il 15 maggio, il Commissario Straordinario, dott.Iginio Olita, ha approvato, con i poteri della giunta, altre due deliberazioni che interessato lavori pubblici: il progetto di fattibilità economica per i lavori di messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport di Via Lovisa, che prevedono l’adeguamento dell’impianto, per un importo complessivo di €. 160.000,00; e il Progetto di Fattibilità di efficientamento energetico e messa a norma vie d’uscita della palestra di Summaga, per un importo di €. 105.000,00 ai fini della partecipazione al bando regionale in materia di miglioria degli impianti sportivi.