Montesyndial, partono i lavori per la realizzazione del nuovo terminal container

Lavori per la realizzazione del terminal container Montesyndial a Porto Marghera al via. Con una cerimonia ufficiale, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha preso il via quello che il presidente e commissario del porto di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, ha definito «l'inizio di un meccanismo che innesca una grande trasformazione del porto», perché «di fatto ufficializziamo l'avvio di uno dei cantieri più grandi che sia mai stato bandito all'interno dell'Autorità portuale».

Il nuovo terminal container sarà realizzato in un'area industriale dismessa, con una superficie totale di 90 ettari, e un fronte di banchina continuo di circa 1600 metri che potrà ospitare navi di classe Panamax, consentendo un traffico annuo fino a 1 milione di teu. Saranno portati a termine anche gli escavi del Canale industriale ovest fino alla quota di -12 metri prevista dal piano regolatore portuale e dal progetto, con un arretramento di 35 metri dell’attuale sponda del canale, per ottenere una larghezza finale dello stesso di 190 metri.

I lavori di realizzazione del primo stralcio, per un valore complessivo di 189 milioni di euro, sono stati affidati alla cordata d’imprese composta da Fincantieri, in qualità di mandataria con una quota pari al 41,56%, Trevi Spa (22,02%), C.G.X. Costruzioni Generali Xodo (21,92%) e Zeta srl (14,50%).

Il progetto è suddiviso in tre stralci. Oltre al primo, interessato dai lavori che partiranno nei prossimi giorni, si prevede di realizzare un secondo stralcio caratterizzato da una piattaforma intermodale dotata di doppio fascio ferroviario che collegherà l’infrastruttura alla rete ferroviaria nazionale, e un terzo comprendente zone di stoccaggio dei container, viabilità e impiantistica di servizio. «Si tratta anche di un'opera di bonifica - ha precisato Di Blasio -, perché il progetto Montesyndial è all'interno di un accordo di programma più ampio, di riqualificazione e messa in sicurezza. È un forte segnale di riconversione, di cambio pelle per un porto sostenibile».