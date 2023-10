Affidato al Consorzio Sis il progetto per la Via del mare tra Meolo e Jesolo

In questi giorni la Regione ha firmato il provvedimento che aggiudica al Consorzio SIS (lo stesso della Pedemontana) il project financing della "Via del mare", la futura superstrada che collegherà l'entroterra veneziano al litorale di Jesolo. Serviranno ora tre anni di lavori, secondo il cronoprogramma, per completare l'opera. «Diamo forma a un’opera strategica - è il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia - per la velocità e facilità di spostamento, ma anche, voglio sottolinearlo, per rendere più sicure strade troppo spesso per gravi incidenti al centro delle cronache».

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto autostradale della lunghezza di 18,6 chilometri a due corsie per senso di marcia, oltre a quella di emergenza, tra il nuovo casello di Meolo, lungo la A4, e il comune di Jesolo, alla rotatoria “della Frova”. La superstrada attraverserà il territorio trevigiano di Roncade e quello veneziano nei comuni di Meolo, Musile, San Donà di Piave e Jesolo. Per la Regione, l'opera permetterà di «migliorare la circolazione veicolare, con una riduzione dei tempi di percorrenza e con un sensibile miglioramento della sicurezza stradale».

Aggiunge la vicepresidente regionale, Elisa De Berti: «Una volta sottoscritto l’atto di concessione, potremo avviare i tavoli di confronto con il territorio e programmare le opere complementari, in modo da consentire un accesso agevole dalla rotatoria della Frova alla città di Jesolo e al litorale. L’atto di concessione non prevede contributi pubblici per la realizzazione, ponendo il “rischio traffico” a carico del Consorzio SIS. I pedaggi introitati dal concessionario saranno di circa 2,50 euro per le auto e 4,50 euro per i mezzi pesanti. Sono previste esenzioni, per l’intera durata della concessione, per tutti i comuni interessati dall’opera: Roncade, Meolo, Musile, San Donà, Fossalta di Piave, Eraclea, Jesolo e Cavallino-Treporti, oltre che per Treviso, San Biagio di Callalta, Monaster e Silea per i primi due anni». Tra le opere in programma lungo il tracciato, l’attraversamento dell'autostrada A4, l’adeguamento e ampliamento dell’esistente cavalcaferrovia sulla linea Venezia-Trieste ed il nuovo ponte sul fiume Piave Vecchia.

L'opera, conclude l'assessore regionale Francesco Calzavara, costituisce «una risposta che le due spiagge di Jesolo e Cavallino, leader nazionali nel campo turistico, attendono da almeno 50 anni, e che ha come obiettivo quello di snellire le lunghe code dei fine settimana. I 19 chilometri di lunghezza complessivi sono solo l’inizio: l’obiettivo condiviso è quello di trovare la giusta soluzione, sia economica sia strutturale, per far sì che la superstrada possa, in una fase immediatamente successiva, continuare fino al ponte sul Sile che porta a Cavallino Treporti».