Via del Mare, al tavolo assenti i sindaci di centrodestra: «Dialogo aperto con la Regione»

Oltre una sessantina tra sindaci e consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno partecipato lunedì sera, 26 febbraio, al tavolo di concertazione sulla Via del Mare che era stato convocato dal Comune di Silea (Treviso) per coinvolgere tutte le amministrazioni dei territori interessati da un'opera che trasformerà un'arteria, la Treviso Mare, in una superstrada a pagamento. Assenti in blocco tutti i primi cittadini di centrodestra (Treviso, San Biagio, Casier, Ponte di Piave, Casale, Jesolo, Sandonà, Musile, Eraclea, Cavallino), favorevoli invece all'opera: una mossa che ha di fatto trasformato un possibile confronto in una chiusura ancora più netta tra contrari e favorevoli.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Al tavolo sono intervenuti gli amministratori, praticamente tutti di area centro-sinistra, oltre che del Comune di Silea, dei Comuni di Casale sul Sile, Fossalta di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Musile di Piave, Ponte di Piave, Roncade, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, Treviso e Zenson di Piave. Oltre a questi erano stati invitati anche Regione Veneto, Provincia di Treviso, Città Metropolitana di Venezia, Casier, Cavallino Treporti, Eraclea, Jesolo.

Gli amministratori presenti si sono detti d’accordo sul richiedere in modo unanime un nuovo confronto con Regione Veneto su questioni puntuali, per tenere aperto il dialogo e domandare dati oggettivi e aggiornati di confronto su provenienze e destinazioni dei flussi, sui quali poter basare e condividere le valutazioni sugli impatti della Via del Mare. E, accanto a ciò, hanno auspicato l’organizzazione di incontri di confronto con le associazioni di categoria, i consiglieri regionali e i cittadini, sottolineando che non si deve fare della contrarietà alla Via del Mare una questione di posizioni politiche bensì una lotta per la sicurezza e il benessere dei cittadini.