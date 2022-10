Via libera alle barche con motore elettrico a Venezia

È entrato in vigore ieri, 25 ottobre, il decreto legge della scorsa estate che consente di montare motori elettrici o ibridi sulle imbarcazioni all'interno della laguna di Venezia. Nello specifico, diventano effettive le modifiche al vecchio "regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", del 1991: nel nuovo testo viene aggiornato il concetto di "nave lagunare", includendo qualsiasi imbarcazione che «naviga esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico locale o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi».

Il provvedimento era atteso da tempo (ne aveva parlato il sindaco Luigi Brugnaro quasi due anni fa, in occasione della presentazione di un prototipo di taxi acqueo ad alimentazione elettrica) ed è una pre-condizione normativa fondamentale, che spiana la strada alla possibilità di una progressiva conversione delle motorizzazioni. Già nel 2020 il primo cittadino aveva espresso l'intenzione di «dare la precedenza» alle barche elettriche nelle acque di Venezia, con apposite norme comunali.

La questione è stata affrontata anche nel corso delle audizioni odierne della commissione consiliare sul moto ondoso. Un'esortazione ad accelerare sulla mobilità green arriva da Giovanni Andrea Martini, consigliere del gruppo "Tutta la Città Insieme!": «La notizia peggiore che esce dalla seduta - commenta - è che siamo in ritardo su due fronti: la ricerca di finanziamenti per creare l’infrastruttura di ricarica dei motori elettrici e la costruzione di un percorso con la Soprintendenza che ne permetta la realizzazione». Secondo il consigliere, le risposte ricevute non sono state soddisfacenti e «questo dimostra la poca attenzione reale e programmatica, di visione, verso la mobilità sostenibile».

Martini è critico anche sul fronte della velocità: «Non è stato avviato alcun percorso - spiega - per ottenere un adeguamento normativo nazionale per far valere le limitazioni esistenti», né «sulla sensibilizzazione delle categorie e della regolamentazione del trasporto merci: basti pensare alle deroghe concesse dal Comune ai natanti che circolano nei canali minori».