Negozi che riaprono e presto la fiera. Fermento in via Piave. Costalonga: «Ora la qualità»

Negozi chiusi che riaprono, attività che resistono o si spostano. C'è fermento in via Piave, dove tra poco partirà una fiera ogni ultimo sabato del mese e la festa estiva ai giardini. Parliamo di imprese al novanta per cento straniere, con bengalesi e cinesi in testa. L'orologiaio Lorenzo ha chiuso vicino all'attuale Punto Piave e lì potrebbere aprire in Caf, mentre a trenta metri dove fino a poco fa si occupava di barba e capelli un mestrino, sta per aprire il negozio di parrucchiere un cittadino del Bangladesh.

«Gli italiani vendono e chiudono. Via Piave è in continuo cambiamento, tuttavia sono negozi che portano servizi - commenta Giampaolo Conte, amministratore della pagina Fb "E robe del quartiere Piave - Ad esempio un barbiere non vende paccottiglia e se è un ambiente pulito e sano difficilmente diventa ricettacolo di malaffare. Oggi qui attorno parrucchieri e barbieri sono tutti stranieri. Anche in via Cavallotti dove c'era l'Accademia del barbiere, gestita da un italiano che insegnava il mestiere, oggi c'è un bengalese».

Il ristorante Bepi Venesian di via Sernaglia chiude e lascia spazio a un cinese, ma solo per spostarsi all'ex Pergola di via Fiume. Lo storico bar "Al Cucciolo" della signora Lucia, che ci ha messo il cuore e ora vorrebbe riposarsi, ufficialmente è in vendita ma finora nessuna proposta è stata giudicata all'altezza di un locale che lei cura come fosse la cucina di casa. «Il mercato è libero e la normativa antipaccottiglia a differenza che in centro storico in via Piave non si applica. Questo significa cedere sul decoro? Casomai il contrario - assicura l'assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga - lavoreremo anche di più per la bellezza di questo quartiere. Ho fatto da poco un sopralluogo con l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce. La situazione sta migliorando e più negozi ci sono meglio è per rivitalizzare l'area. Dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione perché basta una distrazione ad annullare il grande lavoro che coralmente è stato fatto». Da prima del Covid sono partite le operazioni ad Alto impatto, con l'allora prefetto Vittorio Zappalorto, poi con Michele Di Bari e adesso a sotto la guida del prefetto Darco Pellos, sradicando criminali e persone socialmente pericolose con allontanamenti, arresti ed espulsioni.

«Le sttività che ripartono sono il segno di un riappropriarsi del territorio ed è un segnale che i commercianti apprezzano quanto fatto dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni e dal Comune - continua Costalonga - Con la polizia locale e l'Usl intendiamo mantenere elevato lo standard delle imprese in termini di decoro, pulizia e rispetto della qualità. Ho detto ai tecnici che andremo nei negozi a spiegare come va tenuta una bottega. Molti lo fanno già, con altri lavoreremo aiutandoli a partire dalle piccole cose come come il far capire quanto è più presentabile un vetro pulito». Con questo spirito ci si avvicina all'estate in via Piave. Costalonga incontra il sindaco Luigi Brugnaro mercoledì 9 maggio per avviare la fiera, con prodotti made in Italy, artisti di strada e i locali con i propri banchetti, sotto la supervisione dell'associazione Goia.