I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Fiesso d'Artico per spegnare le fiamme divampate da un suolificio di via Puccini. Sono stati necessari 2 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, il carro aria, altri mezzi di supporto e 25 operatori per avere ragione del rogo. Una donna è rimasta lievemente ustionata alle mani (Leggi qui l'articolo di approfondimento).