Venezia, ispezione del campanile di San Marco con il drone dei vigili del fuoco | VIDEO

I vigili del fuoco sono stati impegnati questa mattina, venerdì 26 aprile, in un'ispezione visiva tramite drone del campanile di piazza San Marco, a Venezia, dopo la segnalazione della presunta caduta di frammenti. Dall'osservazione non sarebbe emerso nulla di anomalo. Le riprese video particolareggiate, comunque, sono state consegnate alla procuratoria di San Marco, che le utilizzerà per stabilire eventuali iniziative da intraprendere. Nella breve clip alcune immagini panoramiche del sorvolo dei droni dei pompieri nucleo Sapr (Sistemi aeromobile a pilotaggio remoto).