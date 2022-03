L'ispezione della guardia di finanza alle paratoie del Mose | VIDEO

La guardia di finanza di Venezia ha diffuso le immagini delle ispezioni effettuate la scorsa primavera alle paratoie del Mose, nel corso dell’inchiesta della Corte di conti relativa alla possibilità di danni erariali per la mancata manutenzione delle barriere: in quell'occasione i finanzieri, con l'ausilio dei sommozzatori, hanno documentato le fasi della verifica delle condizioni di deterioramento, in particolare la formazione di organismi marini come alghe e cozze. Materiale che si era accumulato nei nove anni precedenti, in cui le barriere erano rimaste sott'acqua e perlopiù inattive. Gli accertamenti hanno escluso danni gravi, pur riconoscendo la necessità delle opportune operazioni di manutenzione.